ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع صوت إطلاق نارٍ كثيف في مخيم عين الحلوة - صيدا، مساء اليوم الثلاثاء.

وأدّى إطلاق الرصاص إلى إثارة حالة من الذعر في المناطق المجاورة للمخيّم.