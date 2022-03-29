لبنان

بيانٌ من وزير الاتصالات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 15:17
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: 

"رداً على الأخبار المتداولة عن "تعاون شركة معروفة في جبيل وهي صاحبة امتياز في الكهرباء، مع أحد كبار المزوّدين غير الشرعيين في قطاع الإتصالات في بيروت، لمدّ شبكة كبيرة للألياف الضوئية وللتلفزيونات بطريقة مخالفة"، يؤكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بان الوزير القرم قام بتكليف الجهة المختصة في هيئة أوجيرو، "جهاز متابعة ومراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي"، بالكشف على الموقع وإجراء اللازم واتخاذ التدابير اللازمة، وفقا للقوانين والمراسيم والأصول المرعية الإجراء".

ويؤكد المكتب أن "وزارة الاتصالات لم تجز لأي شركة خاصة تنفيذ أية أشغال تتضمن تمديد شبكة كوابل ألياف ضوئية أو غيرها ضمن قضاء جبيل".

كذلك، شدد المكتب على أن الوزير القرم "يركّز على معالجة ظاهرة الإنترنت غير الشرعي".
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