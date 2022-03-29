حل أزمة النفايات المتراكمة في أحياء مغدوشة

رفعت بلدية مغدوشة النفايات التي تراكمت في معظم أحياء البلدة، وجرى نقلها إلى أماكن مخصصة.

وأكد رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان "وقوفه إلى جانب أهالي البلدة خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة، عبر تغطية نفقة كلفة المازوت وبصورة دورية لآبار المياه الارتوازية التي تغذي البلدة".

وأوضح يونان أن "أزمة النفايات كانت شهدت تفاقماً في شوارع مدينة صيدا والجوار، وما لبثت إلا أن وصلت الى بلدة مغدوشة وبلغت حداً لا يطاق، نتيجة انتهاء عقد الشركة الملتزمة والتأخر في توقيع عقود جديدة، مما فاقم الأزمة سوءا وانعكاسها سلباً على الأوضاع الحياتية".