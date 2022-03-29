لبنان

احتفاء بعملية تل أبيب.. إطلاق نار كثيف داخل المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
29-03-2022 | 16:51
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شهدت المخيمات الفلسطينية مساء اليوم اطلاق نار كثيف في الاجواء وبخاصة في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي والبداوي، احتفاء وابتهاجا بالعملية ضد المستوطنين الاسرائيليين في تل ابيب، التي وقعت مساء اليوم وادت الى مقتل عدد من الاسرائيليين وجرح اخرين.
 
 
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