احتفاء بعملية تل أبيب.. إطلاق نار كثيف داخل المخيمات الفلسطينية

شهدت المخيمات الفلسطينية مساء اليوم اطلاق نار كثيف في الاجواء وبخاصة في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي والبداوي، احتفاء وابتهاجا بالعملية ضد المستوطنين الاسرائيليين في تل ابيب، التي وقعت مساء اليوم وادت الى مقتل عدد من الاسرائيليين وجرح اخرين.