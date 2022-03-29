إعاقة اتفاق

ما زالت الخلافات بين طرفين، لديهما تفاهمات انتخابية، تعيق الاتفاق على توجُّه موحَّد لإنقاذ مؤسسة وطنية تعليمية من المخاطر التي تواجهها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".