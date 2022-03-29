19
o
بيروت
28
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التشكيلات الديبلوماسية بين الشاملة والجزئية.. ولا تعيين لأي سفير من خارج ملاك وزارة الخارجية
Lebanon 24
29-03-2022
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت مصادر مطلعة ل "لبنان ٢٤" ان يكون ملف التشكيلات موضوعاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم "، مشيرة " إلى أن البحث ما زال مستمراً بهذا الموضوع".
كما نفت مصادر حكومية عبر "الجمهورية" صحة المعلومات التي ترددت عن احتمال طرح دفعة جديدة من المناقلات والتشكيلات الديبلوماسية التي أعدّها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على جلسة اليوم من خارج جدول الأعمال. وقالت هذه المصادر: صحيح انّ بوحبيب أعدّ دفعة ملحّة وضرورية من هذه المناقلات لملء بعض المراكز الشاغرة في مجموعة من السفارات في الخارج، لكن الأمر ليس مطروحا قي جلسة اليوم لا من ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه.
في المقابل كتبت" نداء الوطن":من المرتقب أن يُطرح ملف التشكيلات الديبلوماسية على طاولة جلسة بعبدا، حيث لم تستبعد المعلومات المتواترة إمكانية طرح الملف ضمن إطار سلة تعيينات كاملة خصوصاً بعدما أتى تسليم الثنائي الشيعي الأسماء المحسوبة عليه ضمن باقة التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية الجديدة بمثاية "خطوة تؤكد منح الضوء الأخضر لإنجاز الملف". غير أن مصدراً واسع الاطلاع أكد لـ"نداء الوطن" أنه في حال عدم تمرير التشكيلات بصورتها النهائية والكاملة اليوم "فستكون الأولوية لإقرار مجلس الوزراء تشكيلات جزئية تأخذ طابع العجلة، بما يشمل بعض عواصم القرار وعواصم أخرى مهمة".وتوقع المصدر أن تستمر المشاورات والاتصالات بهذا الشأن "إلى ما قبل انعقاد جلسة بعبدا عصراً، فإذا سارت الأمور بشكل إيجابي سيتم تعيين السفراء الجدد"، لافتاً إلى حرص المعنيين على "عدم الكشف عن الأسماء المنوي تشكيلها والتحفظ الشديد على تأكيد أو نفي أي من الأسماء المتداولة"، مع الاكتفاء بالإشارة إلى أنه "لن يكون هناك تعيين لأي سفير من خارج ملاك وزارة الخارجية".
في المقابل ذكرت اوساط ديبلوماسية انه "على الرغم من ترحيب الخارجيتين السعودية والكويتية الأسبوع الفائت بما تضمنه بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال تجديد التزام حكومته بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، الا أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة بعد على صعيد عودة هذه العلاقات الديبلوماسية إلى طبيعتها المنشودة".
وكشفت المصادر ل" نداء الوطن" أنّ "سفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة والقائم بالأعمال اللبناني في الكويت هادي هاشم وسفير لبنان لدى البحرين ميلاد حنا نمور، لم يتبلغوا بعد أيّ جديد حتى الساعة بشأن عودتهم إلى مقار عملهم"، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ "عودة السفراء اللبنانيين إلى الخليج والسفراء الخليجيين إلى بيروت ليست مستبعدة في أي وقت، لكنّ التركيز السعودي – الفرنسي في هذه المرحلة ينصبّ على تمويل المشاريع الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يمرّ بها".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
06:35 | 2022-03-29
29/03/2022 06:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
11:06 | 2022-03-29
29/03/2022 11:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
12:24 | 2022-03-29
29/03/2022 12:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
05:00 | 2022-03-29
29/03/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
11:30 | 2022-03-29
29/03/2022 11:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:39 | 2022-03-30
نجاح عمليات إجلاء اللبنانيين الراغبين بالمغادرة من أوكرانيا.. هذا ما أعلنته الخارجية
04:38 | 2022-03-30
الراعي: ذاهبون الى الانهيار طالما لا نشخص مشكلتنا
04:30 | 2022-03-30
اسماعيل سكرية: إصدار قانون يدعم الصناعة المحلية دوائيا إنجاز ولكن!
04:30 | 2022-03-30
أهداف ميقاتي واضحة: الانتخابات والمفاوضات مع صندوق النقد
04:23 | 2022-03-30
عون استقبل فرونتسكا ومجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان...وهذا ما تم بحثه!
04:05 | 2022-03-30
دار الفتوى دعت الى التماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الجمعة
فيديو
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
08:30 | 2022-03-29
30/03/2022 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
06:21 | 2022-03-29
30/03/2022 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact