الانتخابات: لوائح جديدة وحرب قواتية - قواتية في زحلة

على صعيد الانتخابات النيابية، وفيما تنتهي مهلة سحب الترشيحات منتصف ليل اليوم، ستُبقي وزارة الداخلية أبوابها مفتوحة حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجّلة في وزارة الداخلية بلغت 11 لائحة.وتم امس، تسجيل أول لائحة لخوض الانتخابات النيابية في بيروت الثانية تحت اسم "بيروت بدها قلب" وتحمل اللون الأحمر وعدد أعضائها 11. وتضم اللائحة التي يترأسها رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني كل من: مازن شبارو، وكريم شبقلو، وحسن كشلي، وعبد اللطيف عيتاني، ونبيل نجا عن المقاعد السنية، وكل من لينا حمدان، وألفت السبع عن المقعدين الشيعيين، وزينة منذر عن المقعد الدرزي، وزينة مجدلاني عن المقعد الأرثوذكسي، وعمر دبغي عن المقعد الإنجيلي.كما تم تسجيل لائحة "ننتخب للتغيير" في دائرة الجنوب الاولى صيدا-جزين بصورة رسمية في دوائر وزارة الداخلية، والتي تضم تحالف النائب اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، وبيار فريد سرحال والدكتور شربل مسعد رئيس مجلس ادارة مستشفى جزين الحكومي والعميد المتقاعد جميل داغر.وذكرت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"اللواء" أنّ لائحة دائرة الشوف - عاليه قد أبصرت النور بالتحالف بين الحزب وبين القوات اللبنانية وبعض المستقلين، وقد تألفت حتى الآن من الأسماء التالية بإنتظار ان يتم تسجيلها رسمياً.وبعد تشكيل لائحة الاشتراكي – القوات، أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في الشوف، انسحابه من الانتخابات النيابية، وقد كانت الاتصالات تشمله للإنضمام الى اللائحة.وكتبت" الاخبار": بعد إعلان لائحة "القوّات اللبنانية" في دائرة البقاع الأولى تحت اسم "زحلة السيادة"، لاحت نذر الصراع بين المرشحين الياس اسطفان والنائب جورج عقيص، بعد إحصاءات تفيد بأن القوات تمتلك حاصلاً واحداً وفي إمكانها تعزيزه إلى كسور في حال نجحت في إدارة المعركة. وهذا ما دفعَ بعقيص واسطفان إلى التسابق على حجز الأصوات الحزبية التفضيلية، من خلال استخدام دعاية "أنا مرشح معراب".وفي" الاخبار " ايضا: اشترطت "القوّات اللبنانية" على المرشح الشيعي الذي سينضم إلى لائحتها في زحلة المشاركة في نشاطاتها السياسية والانتخابية، وهو ما رفضته غالبية هؤلاء باعتبار أنهم "مستقلون متحالفون مع القوات"، باستثناء المرشحة ديما بو دية التي بدأت معركتها الانتخابية بالتسويق لنفسها على أنها "مرشحة القوات اللبنانية عن المقعد الشيعي في زحلة".