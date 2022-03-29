اتجاه نحو 3 لوائح للحراك الاحتجاجي في صيدا - جزين

كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": فيما تمضي القوى السياسية في تحالفاتها مع الشخصيات العائلية والمستقلة في صيدا، تعثّرت مجموعات الحراك الاحتجاجي في الوصول إلى توافق بتشكيل لائحة موحّدة كما كان يرتجى، بسبب كثرة عدد المرشحين والخلاف على الأفضلية ما يشير إلى تشكيل لائحتين على الأقل.ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن اللائحة الأولى – لائحة التغيير" سيكون نواتها الناشطان في "مجموعات 17 تشرين" اسماعيل حفوضة والشيخ محيي الدين عنتر، بينما نواة اللائحة الثانية الناشطان في ائتلاف "ثورة تشرين – مجموعات التغيير"، محمد الظريف وهانية الزعتري، والتفاوض جار مع ناشطين من جزين، لم تحسم أي من اللائحتين انضمامهم بعد، فيما اللائحة الثالثة ستكون من نواة الناشطين في حركة «مواطنون ومواطنات في دولة" التي يرأسها الوزير السابق شربل نحاس ونواتها في صيدا احمد وليد العاصي.وفي اليوم الانتخابي الذي تميّز بالهدوء من دون أي تطورات تذكر، جرى تسجيل لائحة "ننتخب للتغيير" التي تضم تحالف النائب أسامة سعد – الدكتور عبد الرحمن البزري مع الدكتور شربل مسعد وكميل سرحال عن المقعدين المارونيين والعميد المتقاعد جميل داغر عن المقعد الكاثوليكي في جزين وقد اتّخذت اللون البني (أحمر غامق). وهذه اللائحة هي الثانية التي تسجل رسمياً بعد "الإعتدال قوتنا" وتضم عن المقعد الماروني النائب ابراهيم عازار وعن المقعد الكاثوليكي جوزيف سكاف، وعن المقعد السني في صيدا المستقل نبيل الزعتري. تبقى لائحتان بارزتان، الأولى "التيار الوطني الحر" وأكدت مصادر قريبة منه أنه سيحسم كل خياراته في اليومين المقبلين لجهة اللائحة نفسها وتحالفاتها الانتخابية في صيدا، ولائحة التحالف بين رئيس "تجمع 11 آذار" مرعي أبو مرعي مع "القوات اللبنانية" التي تدعم المستقلة الدكتورة غادة أيوب والمهندس سعيد الأسمر، علماً أن أبو مرعي الذي يدعم المهندس نهاد الخولي، هو في الوقت نفسه على مسافة واحدة من مرشحين آخرين وهدفه إكمال اللائحة لتحقيق الفوز كفريق متكامل، لذلك يتوقع أن تكون اللائحة مكتملة سواء في صيدا أو جزين.