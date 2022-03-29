عون وميقاتي يلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي

كشفت مراجع معنية لـ"الجمهورية" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلتقي قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وفدَ صندوق النقد الدولي لعرض الجهود المبذولة وتقويم ما أنجز حتى اليوم في المفاوضات الجارية مع الصندوق.وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في اتصال مع "لبنان24"، "وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميراز ريغو، وذلك لعقد جولة جديدة من المحادثات مع لبنان يتوقع أن تكون حاسمة".واشار الشامي إلى أن البعثة ستعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الخميس المقبل".وفي حديث صحافي، أعرب الشامي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين، وقال: "نحن الآن في الشوط الأخير، ويفترض التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، وقد عبرت تغريدة رئيسة صندوق النقد عن رضى على العمل والتعاون بين الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق".