لبنان

عون وميقاتي يلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
29-03-2022 | 23:10
A-
A+
Doc-P-936711-637842201604324980.jpg
Doc-P-936711-637842201604324980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مراجع معنية لـ"الجمهورية" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلتقي قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وفدَ صندوق النقد الدولي لعرض الجهود المبذولة وتقويم ما أنجز حتى اليوم في المفاوضات الجارية مع الصندوق.

وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في اتصال مع "لبنان24"، "وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميراز ريغو، وذلك لعقد جولة جديدة من المحادثات مع لبنان يتوقع أن تكون حاسمة".
واشار الشامي إلى أن البعثة ستعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الخميس المقبل".
وفي حديث صحافي، أعرب الشامي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين، وقال: "نحن الآن في الشوط الأخير، ويفترض التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، وقد عبرت تغريدة رئيسة صندوق النقد عن رضى على العمل والتعاون بين الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:39 | 2022-03-30
04:38 | 2022-03-30
04:30 | 2022-03-30
04:30 | 2022-03-30
04:23 | 2022-03-30
04:05 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website