لبنان

عائلات من صيدا تنجو من رصاص عين الحلوة الطائش... ماذا حدث أمس؟ (صور)

Lebanon 24
30-03-2022 | 00:06
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نجت عدد من العائلات من الرصاص الطائش الذي تساقط على عدد من المنازل في مدينة صيدا بعد إطلاق النار ابتهاجا في مخيم عين الحلوة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطال الرصاص عدد من سيارات المواطنين في المدنية وسط حالة سخط من هذه الظاهرة المتكررة في مناسبات عدة.
 
 
 
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