كتل هوائية حارة ستؤثر على لبنان والحرارة إلى 29.. بالتفاصيل هذا ما يخبئه طقس نيسان

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك" ان الطقس المستقر يستمر خلال الأيّام المُقبلة مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، على أن تُصبح فوق مُعدلاتها بحوالى 7 درجات مع حلول يوم الجمعة 1 نيسان، فيتحوّل الطقس إلى دافئ ساحِلاً، جبلاً وبِقاعاً.

وتبلغ ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت 2 نيسان، لِتُسجّل بحدود 28-29 ساحِلاً، 23-24 على جبال الـ 1000م و25 بِقاعاً.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بحوالي 5 درجات.

الخميس: صاف دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع عودة الحرارة الى الارتفاع بشكل ملحوظ خصوصا جنوب ووسط البلاد وظهور طبقات من الغبار، بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.