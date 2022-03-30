لبنان

حركة مرور كثيفة على عدد من الطرقات.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
30-03-2022 | 01:13
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افادت غرفة التحكم المروري أن حركة مرور كثيفة تشهدها  الطريق من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار، وعلى طريق المطار القديمة بالاتجاهين، وعلى جسر الكولا بتجاه نفق سليم سلام، وعلى طريق مار الياس كورنيش المزرعة البربير بالاتجاهين.
وتسجل حركة مرور كثيفة على اوتوستراد جونيه باتجاه ذوق مكايل دون توقف للسير، ومن انطلياس حتى نهر الموت.
 
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