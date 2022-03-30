"التيار" يستعد للسبت.. هذا ما سيجري

يتحضر "التيار الوطني الحرّ" للاحتفال الذي سيقيمه يوم السبت المقبل لاعلان لوائحه للانتخابات النيابية، قبيل يومين من موعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح.

وفي هذا الاطار، بدأت الماكينة الانتخابية للتيار بالتواصل مع الحزبيين لتشجيعهم على المشاركة الكثيفة في هذا اللقاء، الذي سيتخلله كلمة وصفت بـ"العالية السقف" للنائب جبران باسيل، في مسعى منه لشد العصب قبيل موعد الانتخابات.