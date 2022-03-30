لبنان

مياه الشمال تحذّر من هدر المياه.. وإلاّ زيادة في التقنين!

Lebanon 24
30-03-2022 | 02:15
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 اعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان، انه "في ظل الأوضاع الحالية الصعبة واستمرار التقنين الحاد للكهرباء، والارتفاع الكبير في سعر المازوت وعدم توفره بشكل دائم، لم نعد قادرين على الاستمرار بتأمين المياه بالمادة ذاتها والكمية نفسها. لذلك ندعو الجميع الى ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لجهة الاقتصاد في استعمال المياه والمحافظة عليها وعدم هدرها. وسنضطر آسفين إلى اتباع برامج تقنين قاسية في حال تفاقم الوضع".

وطالبت جميع المشتركين ب"المبادرة الى تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، للاستمرار في تأمين خدمة المياه". 
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