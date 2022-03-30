لبنان

بعد الزيت والقمح.. الشح سيطاول سلعة جديدة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-03-2022 | 03:30
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أثّرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأمن الغذائي ليس فقط محلياً بل أيضا عالمياً، وبرزت مشكلة شح القمح والزيت النباتي في الأسواق اللبنانية بسبب انقطاع الإمدادات من المصادر التقليدية ويجري العمل حالياً لتأمين أسواق بديلة.

 

ولكن يبدو ان الشح سيطاول سلعة جديدة، فقد ترددت معلومات عن أنّ لبنان قد يكون على أبواب أزمة سكر في ظل قرار الجزائر وقف تصديره وهي من أبرز المصدرين لهذه السلعة، علما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب يوم الأحد الماضي من الحكومة الجزائرية عبر وزير خارجيتها خلال لقائه في "منتدى الدوحة" في قطر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، وذلك في إطار مساعدته على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 

وفي إطار متصل، أكد أحد مستوردي المواد الغذائية أن "لا أزمة سكر والشحنات ستصل إلى لبنان خلال الأيام المقبلة ومن عدة مصادر"، مشيرا إلى "اننا واجهنا فقط مشكلة ظرفية في السكر بسبب النقص الذي تسبب به هلع المواطنين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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