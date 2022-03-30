فاتورة المولد سترتفع كثيراً.. هل يسعر الكيلوواط بـ13 الف؟

أوضح عضو لجنة مولّدات كسروان وفيق وهيبة ان كلفة المولدات سترتفع هذا الشهر بشكل كبير بسبب ارتفاع اسعار المازوت، لافتاً في حديث الى صوت لبنان، الى ان هناك مولّدات توقفت عن العمل بسبب شحّ المازوت الذي بلغ سعر طنّه ما يقارب الـ30 مليون ليرة.وشكا من تسعيرة الوزارة للكيلواط، ووصفها بانها مجحفة. واضاف ان الدولة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه المواطن، ووزارة الإقتصاد تحتسب سعر الكيلواط وفقاً لمصلحتها، و”ببيضوا وج” على حساب القطاعات البديلة عن فشل الدولة”.وقال وهيبة انه إذا أرادت وزارة الطاقة إنصاف اصحاب المولدات لفرضت التسعيرة التالية؛ 250 ألف ليرة ثابتة للـ5 أمبير و13 ليرة للكيلواط الواحد.