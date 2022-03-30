لبنان

فاتورة المولد سترتفع كثيراً.. هل يسعر الكيلوواط بـ13 الف؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 02:35
A-
A+
Doc-P-936785-637842302301257471.jpg
Doc-P-936785-637842302301257471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح عضو لجنة مولّدات كسروان وفيق وهيبة ان كلفة المولدات سترتفع هذا الشهر بشكل كبير بسبب ارتفاع اسعار المازوت، لافتاً في حديث الى صوت لبنان، الى ان هناك مولّدات توقفت عن العمل بسبب شحّ المازوت الذي بلغ سعر طنّه ما يقارب الـ30 مليون ليرة.
وشكا من تسعيرة الوزارة للكيلواط، ووصفها بانها مجحفة. واضاف ان الدولة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه المواطن، ووزارة الإقتصاد تحتسب سعر الكيلواط وفقاً لمصلحتها، و”ببيضوا وج” على حساب القطاعات البديلة عن فشل الدولة”.
وقال وهيبة انه إذا أرادت وزارة الطاقة إنصاف اصحاب المولدات لفرضت التسعيرة التالية؛ 250 ألف ليرة ثابتة للـ5 أمبير و13 ليرة للكيلواط الواحد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-03-30
10:01 | 2022-03-30
09:50 | 2022-03-30
09:41 | 2022-03-30
09:36 | 2022-03-30
09:17 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website