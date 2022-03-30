لبنان

لبنان امام سيناريوهين.. هذا ما أعلنه خبير اقتصادي

Lebanon 24
30-03-2022 | 02:45
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شدد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، على أنّ إقرار "الكابيتال كونترول" هو ضرورة حيوية لضبط التحويلات والسحوبات بالعملات الأجنبية مع وجود استثناءات، ولتشجيع الدفع بالليرة وتخفيض استخدام الأوراق النقدية والتحفيز على استخدام البطاقات والشيكات، كما أنه أحد الإجراءات في آلية توحيد سعر صرف الدولار.
غبريل قال إنه كان يأمل لو توقفت الحملات الانتخابية عند باب مجلس النواب لإجراء نقاش موضوعي بشأن "الكابيتال كونترول".
وإذ أكد غبريل أن مصرف لبنان لا يمكنه وحده أن يجد حلولاً وذلك باعتراف الجميع، وكلّ الإجراءات التي يتّخذها موقتة وموضوعية، شدد على أنّ الحل هو بإعادة الثقة وتدفق رؤوس الأموال إلى لبنان لضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني وإعادة تكوين احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وذلك لن يحصل سوى من خلال برنامج إصلاحي متكامل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
غبريل رأى أن أمامنا سيناريوهين: إمّا التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية، أو عدم التوصل إلى هذا الاتفاق والاستمرار بالوضع الحالي وبالتالي استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. 
 

لبنان

إقتصاد

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