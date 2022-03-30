نصرالله التقى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد نخالة حيث جرى التباحث حول آخر الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الجهادية داخل الأراضي المحتلة عام 48 ، وأجرى الطرفان تقييما عاماً للأوضاع في المنطقة.