لبنان

ضُبطا بالجرم المشهود.. هذا ما جرى في الطيونة

Lebanon 24
30-03-2022 | 03:11
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 26-3-2022، وفي محلّة الطيونة - بيروت، ونتيجة للرّصد والتعقّب، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف شخصين على متن درّاجة آلية -بالجرم المشهود- أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية من نوع "ياما"، وهما: م. خ. م. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. أ. م. (مواليد عام 2001، لبناني).

تم ضبط الدراجة الآلية التي كانا على متنها، وقد تبيّن أنها مسروقة أيضاً. كما عُثر بحوزة (م. خ. م.) على ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الـ /100/ دولار أميركي.

بالتحقيق معهما من قبل فصيلة طريق الشام، اعترف الأوّل بسرقة /6/ دراجات آلية، في أوقاتٍ سابقة، من مناطق: الأشرفية، البربير وكورنيش المزرعة.

أودعا مع المضبوطات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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