لبنان

مشيخة العقل: لإلغاء الاجراءات المركبة المسيئة للكرامة على الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
30-03-2022 | 03:16
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اعلن مكتب مشيخة العقل في بيان : "تتقدم مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان من صاحب السماحة الشيخ حكمت الهجري بخالص الشكر والتقدير لاهتمامه بقضية توقيف احد الإخوان المشايخ من وفد مشيخة العقل في نقطة الجديدة على الحدود السورية اللبنانية صباح الثلاثاء في 28-3-2022 والذي كان متوجها إلى قنوات للقيام بواجب التعزية بالشيخة الفاضلة والدته  أرملة المرحوم سماحة الشيخ سلمان الهجري، وكذلك من سماحة الشيخ يوسف جربوع والشيخ ابو نبيه سليمان كبول ومشايخ وشباب الكرامة الغيارى أصحاب النخوة والمروءة الذين أفضت اتصالاتهم المقدرة جميعها ووقفتهم التضامنية المشرفة إلى الإفراج عنه وعودته ومشايخ الوفد جميعهم الى لبنان".

 وإذ أسف ل"مثل هذه الإجراءات المركّبة على الحدود اللبنانية السورية والمسيئة إلى الكرامة الخاصة والعامة للموحدين الدروز في لبنان وسوريا وإلى الكرامة الوطنية اللبنانية، فإنها تصرُّ على السلطات المعنية في لبنان وعلى القيادات المسؤولة العمل الفوري والضغط لإلغاء هذه التدابير المشينة وغير العادلة المتخذة من قبل السلطات السورية، والتي لا تطال الا رجال الدين الموحدين الدروز فقط، وفي ذلك إجحافٌ وظلم واستخفاف لا يقبله كل ذي شرف وكرامة مهما كانت الدوافع والمبررات".

 وختم مؤكدا "وقد بات من واجبنا كقيادات روحية وسياسية في الطائفة الوقوف وقفة موحَّدة ثابتة لرفض ما يجري على الحدود، ومن واجب السلطات في البلدين العمل على حفظ كرامة أهلنا وتيسير أمورهم، لتمكينهم من التواصل والتلاقي دونما تعقيدات تعسفية، وهذا ما نأمله وما نؤكد عليه".
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