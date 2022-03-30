لبنان

هذا ما قاله وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية!

Lebanon 24
30-03-2022 | 03:51
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه، " يجب تطوير قرار مصرف لبنان المتعلق بتسديد رواتب موظفي القطاع العام ليشمل القطاع الخاص ضمن الحدود الممكنة، ولم نصل الى حائط مسدود مع الجهات المانحة".

وفي حديث له لـ "صوت لبنان" قال الحلبي، "غدا لدينا اجتماع في السراي لعرض الخلاصات التي توصلنا اليها ولنقلها الى مشاريع وقرارت ، ونحن نعمل على تطوير المنهج التربوي، لم نحدد موعد اجراء الامتحانات الرسمية".
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