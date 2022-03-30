توضيح من شركة NTCC حول أزمة جمع النفايات... هذا ما جاء فيه

أوضحت شركة NTCC معلومات حول أزمة جمع النفايات الأخيرة، وذلك ردا على كلام لرئيس بلدية صيدا، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي.

وأشار في بيان الى ان الشركة لم تتوقف فجأة وبارادتها بل وبعلم رئيس الاتحاد ونظرا للظروف المالية القاسية التي تواجهها بسبب تلكؤ المسؤولين عن تسديد مستحقاتها سواء في بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني.وأضافت ان الشركة قد انتهت عقدها اصلا بتاريخ 11/02/2020 وقد استمرت بعملها دون توقف وذلك بناء على طلب والحاح من رئيس البلدية نفسه وفعاليات المنطقة وفي مقدمهم نواب المدينة ورؤساء بلديات الاتحاد، وكان من المفترض اجراء مناقصة جديدة منذ ذلك التاريخ ولكن تلكؤ المسؤولين عن اجراءها اضطر الشركة للاستمرار بالعمل حفاظا على تسيير المرفق العام وسلامة البيئة والمواطنين.وتابعت: صحيح ان البلديات ساهمت بتسديد قسم من المحروقات خلال الاشهر الماضية ولكن المشكلة كمنت اساسا في الارتفاع الهائل في سعر المازوت وتأخر البلديات بتسديد هذا الفارق الذي لم يكن يشكل اكثر من نصف ثمن المحروقات والمشكلة الاكبر ان بعض البلديات لم تدفع ما اتفق عليه واولهم كانت بلدية صيدا علما ان المشكلة لم تعد محصورة بكلفة المحروقات بل تعدتها الى المصاريف الاخرى كالرواتب والصيانة التي اصبحت تدفع بالدولار الاميركي.وأكدت ان الشركة لم تكن مترددة ابدا بموضوع الاشتراك بالمناقصة الجديدة، فقد كان قرارها واضح بعدم المشاركة وذلك لاسباب عدة اولها ان التسعير هو بالليرة اللبنانية وثانيا عدم التأكد من الحصول على المستحقات التي ستنشأ عن هذا العقد بوقت قريب واكبر دليل على هذا هو عدم اشتراكها بالمناقصة في المرة الاولى ولكن مع اصرار رؤساء البلديات واولهم رئيس بلدية صيدا تقدمنا بعرض في الدورة الثانية حيث قال لنا حرفيا" لا يوجد احد غيركم يقوم بهذه المهمة" وهذا صحيح حيث لم يتقدم اي عارض في المرتين كما يحدث مع غيرها من المناقصات التي تجري في لبنان وللاسباب الانفة الذكر.وشددت على عدم تحمل الشركة لاية مسؤولية حول ما حصل، لان المسؤولية محصورة حكما بمن تقاعسوا عن القيام بواجباتهم الادارية والمالية.