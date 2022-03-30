لبنان

دار الفتوى دعت الى التماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الجمعة

Lebanon 24
30-03-2022 | 04:05
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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن "التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 1 نيسان 2022م، استنادا إلى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال". 
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