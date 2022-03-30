عون استقبل فرونتسكا ومجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان...وهذا ما تم بحثه!

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا واطلع منها على مداولات مجلس الأمن حول الأوضاع في لبنان وتنفيذ القرار 1701.كما استقبل الرئيس عون "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" السفير إدوارد غابريال وسفيرة اميركا في لبنان دوروثي شيا، وعرض معهما للأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات الاخيرة.