لبنان

نجاح عمليات إجلاء اللبنانيين الراغبين بالمغادرة من أوكرانيا.. هذا ما أعلنته الخارجية

Lebanon 24
30-03-2022 | 04:39
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الراغبين بالمغادرة  قد تمت بنجاح، بالتعاون مع السفارات اللبنانية في اوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا الاتحادية وتركيا والهيئة العليا للاغاثة  ووصلت الى نهاياتها المرجوة نتيجة تكامل وتعاون الجهات المذكورة اعلاه، بالرغم  من بعض الصعوبات التي واجههتا بسبب التطورات الميدانية وغياب الممرات الآمنة.
واستكمالًا لمتابعة التطورات ومواكبتها، حضر السفيراللبناني لدى اوكرانيا علي ضاهر إلى بيروت لإطلاع السلطات الرسمية  المعنية على آخر المستجدات ولتزويده بالتعليمات اللازمة للعمل بها.
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