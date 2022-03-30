لبنان

الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
30-03-2022 | 04:49
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه  البيان التالي:
"بتاريخ 29/ 3/ 2022 اعتبارا من الساعة 18.53 ولغاية الساعة 19.30، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 148 مترا.
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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