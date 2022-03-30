تأجيل الجلسة المشتركة للجنتي المال والادارة الى الاربعاء المقبل

لم يكتمل نصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة اليوم، والتي كان على جدول اعمالها اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.وقال نائب برئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: "نحن نصر كما السادة النواب الذين حضروا اليوم على دراسة هذا القانون واتخاذ موقف بشأنه، ولذلك اتخذ قرار برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد انتظار نصف ساعة، على ان تعقد مجددا جلسة يوم الاربعاء المقبل لدراسة هذا القانون وبالتالي للنقاش بقانونيته ومضمونه واعتماد تقرير لجنة المال والموازنة الذي رفعه النائب ابراهيم كنعان الى اللجان المشتركة كاطار للاستمرار بالنقاش على ما كان قد سبق وتم النقاش به".