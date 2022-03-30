لبنان

الجميّل: رئيس الحكومة حذر من استمرار التباطؤ بمعالجة الملفات المطروحة

Lebanon 24
30-03-2022 | 05:34
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أكّد فارس الجميّل، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "رئيس مجلس الوزراء لم يهدد بالاستقالة، بل حذر من استمرار التباطؤ بمعالجة الملفات المطروحة، ولاسيما "الكابيتال كونترول". وأشار إلى أنّ "ما قيل أنّه هدد بالاستقالة لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيح". وأضاف أنّ "ميقاتي لا يستهدف أحداً، بل تحدث بشكل عام، وأفضل من عبّر عما يحصل هو عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب الذي قال أن ما يحصل مسرحية".
ولفت الجميّل في حديثٍ لـ"أو تي في" أنّ "موضوع التشكيلات الدبلوماسية ليس مطروحا على جدول اعمال مجلس الوزراء، ولا اجواء حتى الان تفيد بطرحه من خارج الجدول".
وأوضح أنّ "جدول لقاءات الرئيس ميقاتي لم يلحظ الاجتماع مع وزير الخارجيّة السعودية في قطر، وما نشر في احدى الصحف في هذا الموضوع  غير صحيح".
وشدّد الجميّل على أنّ "الاجواء كانت إيجابية في اللقاء بين ميقاتي ووزير الخارجية الكويتية، وهناك تطورات إيجابية في الايام المقبلة على صعيد عودة سفراء الدول الخليجيّة الى لبنان، والامور ذاهبة نحو الايجابية".
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