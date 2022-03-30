ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبلية التي مازالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



كفردبيان - حدث بعلبك

المنيطرة - حدث بعلبك

العاقورة - حدث بعلبك

القموعة - القبيات

مرجحين - مشمش - الهرمل

معاصر الشوف - كفريا عيناتا الارزكفردبيان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالقموعة - القبياتمرجحين - مشمش - الهرملمعاصر الشوف - كفريا