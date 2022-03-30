لبنان

ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 05:30
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبلية التي مازالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا الارز 
كفردبيان - حدث بعلبك 
المنيطرة - حدث بعلبك 
العاقورة - حدث بعلبك
القموعة - القبيات
مرجحين - مشمش - الهرمل
معاصر الشوف - كفريا
 
 
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