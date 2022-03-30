لبنان

عون: مُصمّمون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
30-03-2022 | 06:25
A-
A+
Doc-P-936851-637842443023252594.jpg
Doc-P-936851-637842443023252594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، واطلع منها على مداولات مجلس الأمن حول الأوضاع في لبنان وتنفيذ القرار1701.
 
وقال عون: "كنا نأمل أن يركز تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار 1701 على تداعيات النزوح السوري، ونؤكد ان بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان".
 
 
ودعا الى "تأمين المساعدات للنازحين داخل بلدهم  لتشجيعهم على العودة ونتساءل عن سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني المتكرر".
 
 
وأضاف عون: "مُصمّمون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها".

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-03-30
10:01 | 2022-03-30
09:50 | 2022-03-30
09:41 | 2022-03-30
09:36 | 2022-03-30
09:17 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website