ندوة "المرأة في الهند ولبنان" في السفارة الهندية

نظمت سفارة الهند في بيروت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، ندوة بعنوان "المرأة في الهند ولبنان" بالتعاون مع مركز ايليت للثقافة والتعليم في قاعة المحاضرات في طرابلس، بحضور سعادة سفير الهند الدكتور سهيل أجاز خان، ورئيسة مركز ايليت الدكتورة إيمان كمالي، والأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتورة زهيدة جبور، والرئيسة السابقة للمنطقة التربوية في الشمال السيدة نهلة حاماتي ورئيسة تحرير CNN-News18 في الهند السيدة Anshu Chibber، والشاعر البارز السيد يوسف عيد.

ألقت الدكتورة إيمان كمالي الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة وأعقبتها كلمة بليغة تحدثت بإسهاب عن مكانة المرأة في لبنان والدور الفعال الذي لعبته منذ استقلال لبنان. كما شدّدت كمالي على دور المرأة في الساحة السياسية وركزت على ضرورة المساواة في حقوق المرأة كشرط أساسي لتطور أيّ أمة.ثمّ تحدثت الدكتورة زهيدة جبور عن تجربتها وعن ضرورة تفعيل دور المرأة وأهمية انضمامها الى النقابات والمراكز المهمة التي تتربع عليها المرأة ومشاركتها في الحياة الإجتماعية والثقافية . كما دعت إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل القطاعات.من جهتها شاركت السيدة نهلة حاماتي أفكارها حول الدور السياسي للمرأة في المجتمع وضرورة وجود المزيد من النساء في البرلمان لتحويل وإدخال إصلاحات في مجال حقوق المرأة. فالمرأة تستطيع اذا اتيحت لها ظروف ملائمة أن تلعب دورا مهما في المجتمع ولقد استطاعت أن تحتل مراكز مهمة في القطاع الخاص والعام وادارات الدولة والسلك العسكري ومناصب في المال والتجارة والأعمال.أما السيدة Anshu Chibber فقد أعربت عن آرائها حول التقدم التدريجي للمرأة الهندية في مجالات متنوعة. وأشادت بجهود الحكومة "بيتي باتشاو بيتي بادهاو" أبهيان Beti Bachao Beti Padhao’ Abhiyan. يُترجم اسم Beti Bachao ، Beti Padhao إلى "أنقذوا الطفلة ، وعلموا الطفلة". واستعرضت تجاربها الخاصة وأكّدت على دور الرجل في صنع المرأة المتمكنة.ثمّ تلا الدكتور يوسف عيد الترجمة العربية لقصائد رابندرانات طاغور.السفير خانوأخيرا سلّط السفير الدكتور سهيل أجاز خان الضوء على رحلة النساء من العصر القديم إلى العصر الحديث في الهند. وألقى الضوء على وضع المرأة في العصور الفيدية وملكات القرون الوسطى ومناضلات الحرية في الهند الحديثة. واطلع على تقدم المرأة المعاصرة في مختلف المجالات ، من أعداد متزايدة في البرلمان إلى تمثيلها في الأولمبياد. كما شدّد على ضرورة المساواة في حقوق المرأة من أجل تنمية الأمة.وتخلّل الندوة تقديم دورع تكريمية للدكتورة زهيدة جبور والسيدة نهلة حاماتي. كما قدّم السفير خان رسالة تقدير للدكتورة إيمان كمالي لجهودها اللامحدودة لتعزيز العلاقات الثقافية الثنائية وتفانيها في تطوير الثقافة والتعليم.وأقيم حفل استقبال في هذه المناسبة وأخذت صور تذكارية.