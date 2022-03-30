بو حبيب استقبل المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا و تناول البحث المداولات التي تمت في مجلس الامن الدولي في نيويورك حول القرار 1701 كما تطرق البحث الى الانتخابات النيابية ومنتدى الدوحة الذي كانت شاركت فيه السيدة ورونيكا.وبحث الوزير بوحبيب مع سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومبارديير العلاقات الثنائية بين البلدين .