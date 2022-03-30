بري تلقى برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من السيسي

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك وجاء في نص البرقية :إنه شهر رمضان المبارك قد اصطفاه الله من شهور العام ، ففيه انزل القران الكريم هدى للناس ، وفيه نصر الله المؤمنين وهو فرصة عظيمة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى ، فما احوجنا اليوم الى التمسك بالقيّم النبيلة بهذا الشهر الفضيل التي تحثنا على تعزيز اواصر الاخوة والتضامن من أجل عالم افضل ومستقبل مشرق لشعوب الأمتين العربية والاسلاميةوختم الرئيس السيسي برقية التهنئة: اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق ولشعبينا الشقيقين ولجميع شعوب أمتنا العربية والاسلامية المزيد من التنمية والرقي والرخاء .