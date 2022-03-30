جعجع التقى أبو فاعور موفدا من جنبلاط

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، موفدًا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات ايلي براغيد.وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، وضع ابو فاعور الزيارة في سياق التنسيق الدائم بين "القوات" والحزب الاشتراكي اذ انه "تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي يقوم على اساس صلب، وفق المصالحة التاريخية في الجبل يوم زار الرجل الكبير البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير المختارة"، معتبرا ان "تلك المصالحة نتمسك بها اليوم اكثر من اي وقت مضى".وفي المجريات السياسية، رأى ان "المعركة الانتخابية القادمة لها اساس سياسي مشترك تحديدا في بناء الدولة، على اهمية الدفع لهذا المشروع على حساب اي افكار او مشاريع اخرى".اما عن المجريات الانتخابية، فقال: "الامور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين "القوات" و"الاشتراكي" واطراف اخرى، والامور باتت على قاب قوسين او ادنى، من الانجاز الكامل، اما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة".