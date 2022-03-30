لبنان

جعجع التقى أبو فاعور موفدا من جنبلاط

Lebanon 24
30-03-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-936871-637842471029241364.jpg
Doc-P-936871-637842471029241364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، موفدًا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات ايلي براغيد.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، وضع ابو فاعور الزيارة في سياق التنسيق الدائم بين "القوات" والحزب الاشتراكي اذ انه "تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي يقوم على اساس صلب، وفق المصالحة التاريخية في الجبل يوم زار الرجل الكبير البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير المختارة"، معتبرا ان "تلك المصالحة نتمسك بها اليوم اكثر من اي وقت مضى".
وفي المجريات السياسية، رأى ان "المعركة الانتخابية القادمة لها اساس سياسي مشترك تحديدا في بناء الدولة، على اهمية الدفع لهذا المشروع على حساب اي افكار او مشاريع اخرى".
اما عن المجريات الانتخابية، فقال: "الامور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين "القوات" و"الاشتراكي" واطراف اخرى، والامور باتت على قاب قوسين او ادنى، من الانجاز الكامل، اما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-03-30
10:01 | 2022-03-30
09:50 | 2022-03-30
09:41 | 2022-03-30
09:36 | 2022-03-30
09:17 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website