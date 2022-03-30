الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في حديث لـ "لبنان 24" أنه سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال ملف الجامعة اللبنانية، مشيرا الى أنه يامل أن يتم البت به اليوم، فاهمية تمرير المراسيم تكمن في إعادة لملمة الوضع الإداري والأكاديمي والتعليمي، ووضع المدربين والموظفين و بما يتيح للطلاب التقدم للامتحانات المؤجلة منذ فترة.