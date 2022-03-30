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لبنان
هذا ما سيطرحه وزير المهجرين في جلسة الحكومة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-03-2022
|
07:31
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أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث لموقع "لبنان 24" أنه سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء مجموعة من الأفكار تتصل ب:
1- استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة
2-تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك
3. بيع 49% الى بنوك عربية
4. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة .
وأشار إلى أن الهدف من هذه الطروحات يتمثل ب
- إعادة تعويم المصارف اللبنانية
- إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني
- الحفاظ على اموال المودعين.
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