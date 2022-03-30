هذا ما سيطرحه وزير المهجرين في جلسة الحكومة

أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث لموقع "لبنان 24" أنه سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء مجموعة من الأفكار تتصل ب:1- استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة2-تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك3. بيع 49% الى بنوك عربية4. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة .وأشار إلى أن الهدف من هذه الطروحات يتمثل ب- إعادة تعويم المصارف اللبنانية- إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني- الحفاظ على اموال المودعين.