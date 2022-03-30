لبنان

اعتصام للجان حق العودة في البداوي احياء لذكرى يوم الارض

Lebanon 24
30-03-2022 | 07:40
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نفذ اتحاد لجان حق العودة اعتصاما، لمناسبة الذكرى 46 ليوم الارض ودعما للمقاومة وللمطالبة بخطة طوارئ اقتصادية شاملة ومستدامة، وذلك امام مكتب مدير خدمات الاونروا في مخيم البداوي، شارك فيه وفد من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة عضو مكتبها السياسي ابو لؤي اركان، ممثلو الفصائل و اللجنة الشعبية الفلسطينية، قوات الامن الوطني والمؤسسات الاجتماعية و الاهلية وحشد من الاهالي.


بداية، تحدث عضو قيادة الاتحاد في المخيم صالح زيدان واشاد ب"العملية البطولية التي نفذها المناضل ضياء حمارشة في تل ابيب، و ماسبقها من عمليات فدائية في الاراضي المحتلة عام1948، و المقاومة بكافة اشكالها في الضفة و القدس".

ثم القى محمد خطار كلمة اللجنة الشعبية الفلسطينية وتوقف عند معاني ودلالات يوم الارض في وجدان الشعب الفلسطيني ، الذي يؤكد تمسكه بالارض و مقاومته للاحتلال و الاستيطان و التهويد" . 

وحيا "الشهيد ضياء حمارشة الذي تمكن من توجيه ضربة قوية للاجراءات الامنية التي وقفت عاجزة امام شجاعة وجرأة الشهيد وما سبقها من عمليات"  وانتقد سياسة التجويع و الحرمان التي تتبعها ادارة الاونروا ضد اللاجئين "، داعيا الى "الاستجابة لمطالبهم العادلة باقرار خطة طوارئ شاملة" .

موسى
والقى امين سر اتحاد لجان حق العودة في المخيم ابو فراس احمد موسى كلمة اللجان، وحيا ارادة  الشعب الفلسطيني وعزيمته، واصراره على مواصلة المقاومة بكل اشكالها" ، مستلهما من انتفاضة يوم الارض الدروس والعبر ، و "التي تتواصل من خلال مشاهد العمليات البطولية ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين على امتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث شكلت احد اهم صورها عملية الفدائي ضياء حمارشة في تل ابيب ".

وتحدث عن الوضع في لبنان  و"الحالة الكارثية التي يرزح تحتها اللاجئون"، داعيا الاونروا والجهات المعنية الى "التعاطي بمسؤولية كاملة مع احتياجاتهم ، وتبديد حالة الاحتقان لمنع الانفجار الاجتماعي والشعبي الذي بات وشيكا ، وفتح برنامج الشؤون من اجل استيعاب المئآت من العائلات المستحقة في البداوي وعموم المخيمات والتجمعات"، مطالبا الاهالي ب"عقد جمعية عمومية وانتخاب لجنة متابعة لوضع برنامج للتحرك من اجل انهاء الظلم القائم بحقهم منذ ما يزيد عن 5 اعوام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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