ما جديد عمليات البحث عن الطفل المفقود على ضفاف نهر الاولي؟ (صور)

يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني لليوم الرابع على التوالي عمليات البحث عن طفل سوري الجنسية في السابعة من العمر أبلغ عن فقدانه ظهر يوم الأحد الماضي بتاريخ ٢٧-٣-٢٠٢٢ على ضفاف نهر الاولي في صيدا.وتستمر عمليات البحث حتى الساعة الى حين العثور على الطفل المفقود.في هذا السياق، تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة وعدم الاقتراب من ضفاف الانهر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء ذوبان الثلوج.