لبنان

عبد السلام ياسر الصفوك غادر مركز عمله في ساحة الغبيري منذ 6 أيام ولم يَعُد... هل تعرفون مكانه؟

Lebanon 24
30-03-2022 | 07:48
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

-  عبد السّلام ياسر الصفوك (من مواليد عام 2004، سوري).

الذي غادر، قُرابة الساعة 16:00 من تاريخ 24-3-2022، مركز عمله الكائن في محلّة ساحة الغبيري – حارة حريك، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بغرفة عمليات شعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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