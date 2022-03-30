لبنان

حريق كبير في الضبية

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في منطقة الضبية لم تعرف طبيعته حتى الساعة. 
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حريق

الضبية

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