لبنان

انزلاق دراجة نارية على متنها عائلة سورية

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انزلاق دراجة نارية تقل على متنها عائلة سورية  على طريق "الشيخ اسماعيل" في منطقة البيرة في عكار.
 
وتم نقل أفراد العائلة الى مستشفى "السلام" في القبيات، فيما أشارت المعلومات عن وفاة أحد أفراد العائلة المذكورة.
 
 
 
 
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