لبنان

مصرف لبنان يُمدّد مفاعيل التعميم رقم 161

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:51
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عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً اليوم برئاسة الحاكم رياض سلامة، تمّت الموافقة فيه على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان 2022 قابل للتجديد.

وأكّد سلامه أنّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصة "صيرفة".

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