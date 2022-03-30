ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: نحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد وليتحمل الجميع مسؤوليته

التأم مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.



ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من29 بندا، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.

الرئيس ميشال عون

وفي مستهل الجلسة قال الرئيس عون: "نعايد اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية الأسبوع، متمنياً ان يكون شهر خير وتسامح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها.



وأسال الله ان يرحم الأم وبناتها، ضحايا الجريمة المروّعة التي وقعت في بلدة أنصار، وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدّد على ضرورة اسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل الى الحقيقة ومحاسبة المجرمين".



وعرض عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما قائلا: "طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان".



وختم معتبرا انه "لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء".

الرئيس نجيب ميقاتي

بدوره اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات"

وعايد ميقاتي للبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك معتبرا ان "هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد".

وأضاف: "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن".