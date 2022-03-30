وزير الزراعة استقبل وفدا من الوكالة الالمانية للتعاون

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من السفارة الالمانية في لبنان ضم: مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في لبنان توماس مولر، يرافقه المديرة التنفيذية للمشروع الذي تنفذه الوكالة في لبنان كلارا فليرين والمديرة الادارية ريبيكا باولو، حيث تم البحث في أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة الزراعة، في ما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة في تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية والتي تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في لبنان.كما تم عرض تفاصيل المشروع الذي تنفذه الوكالة في البقاع و جبل لبنان والذي بدأ العمل به مع بداية العام 2022 وينتهي في العام 2025، وهو يهتم بدعم المزارعين و التعاونيات الزراعية وانشطة زراعية متعددة في هذه المناطق.