عثمان عرض الاوضاع مع فرونتسكا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان UNSCOL جوانا فرونتسكا، في زيارة، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.