"صرخة أهل" في هذا التاريخ!

يعقد اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة، نهار الجمعة المقبل مؤتمرا صحافياً تحت عنوان "صرخة أهل".وبحسب رئيسة اتحاد اللجان لمى الطويل فإنّه سيتم التطرق الى عدة نقاط، أبرزها المعاناة المستمرة للاهالي مع رفع الاقساط من قبل المدارس الخاصة من غير سقوف محددة. كما تشير الطويل في حديث خاص لـ"لبنان 24" الى أنّ المعنيين وضعوا الاهالي اليوم في دوائر مغلقة، يُضاف اليها المخالفات والممارسات من قبل المدارس الخاصة في موضوع الاقساط، وهو ما لا يجب السكوت عنه بعد اليوم.وكشفت طويل بأنّ يوم الجمعة سيشهد حتماً صرخة للاهالي وسنعلن عن الخطوات المقبلة.