مذكرة تفاهم بين "التيار الوطني الحر" و حزب "روسيا الموحدة"

وقع التيّار الوطني الحر ممثلًا بنائبة الرئيس للشؤون السياسية الأستاذة مي خريش مذكرة تفاهم مع حزب "روسيا الموحدة " United Russia ممثلًا بالسيناتور رئيس العلاقات الدولية في الحزب السيد اندره كليموف Andrey Klimov. وجرى التوقيع بحضور مسؤول العلاقات الدولية في التيار الاستاذ بشير حداد والسيدة فاليريا غغوروخوفا Valeria Gorokhova وتتضمن الوثيقة تبادل خبرات وأفكار وزيارات لوفود حزبية وبرلمانية مشتركة، مع الإحترام المتبادل للقوانين المحلية وسيادة الاحزاب الموقعة وخصوصيتها.