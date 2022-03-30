الهيئة الادارية لرابطة معلمي الاساسي وزعت المهام على أعضائها

أعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي في بيان، أنها "عملا بالنظام الداخلي والمادة 24 منه، عقدت اجتماعها الاول لتوزيع المهام بين اعضائها، حيث جاء التوزيع كالاتي:حسين محمد جواد: الرئيسمنصور توفيق العنز: نائب الرئيسميرفت بهيج الشميطلي: امين السرمحمد رشيد اسماعيل: امين الصندوقمنال فارس حذيفة: امين العلاقات العامةفداء زهير طبيخ: امين اللجنة الاعلاميةروبير الياس فرح: امين اللجنة الثقافيةسمر محسن عسيلي: امين اللجنة التربويةدجيمي نقولا جبور: امين اللجنة الفنيةميرنا ابراهيم خطاب: امين اللجنة الاجتماعيةمحمد علي عبدالله: امين لجنة الدراسات والاحصاءطوني فريد الطحش: امين اللجنة الرياضيةفردوس رياض شعراني: امين لجنة شؤون المرأةمحمود عادل السحمراني: امين لجنة التدريب النقابيروبير الياس طانيوس: امين شؤون صندوق المعلمجهاد محسن البرجي: امين شؤون بيت المعلمجوني وديع جرجورة: امين شؤون تعاونية موظفي الدولةخالد احمد نصار: امين شؤون المتعاقدين".وأشار البيان الى أن "المجتمعين استعرضوا بشكل عام، قضايا المعلمين ومعاناتهم ولا سيما الكلفة العالية للاستشفاء في ظل الوضع المتردي الذي وصلنا اليه والمبالغ الطائلة التي تطلبها المستشفيات وضرورة رفع قيمة مساهمة التعاونية في الطبابة والاستشفاء".وأكدت الهيئة "ضرورة تقيد جميع المصارف بتنفيذ قرار مصرف لبنان الاخير رقم 13423 الرامي الى تسديد رواتب موظفي القطاع العام وملحقاتهم والحوافز دفعة واحدة، وما هذا القرار إلا ثمرة الجهود والمتابعة الحثيثة من قبل الرابطة مع الوزارات المعنية ومصرف لبنان".