لبنان

لقاء بين المرشح سجيع عطية ونجاد فارس بحث في أهمية تنمية عكار

Lebanon 24
30-03-2022 | 11:17
A-
A+
Doc-P-936949-637842611514928547.png
Doc-P-936949-637842611514928547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار سجيع عطية، نجاد عصام فارس. وخلال اللقاء، جرى "عرض الأوضاع السائدة في البلاد وما يعانيه اللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة، إضافة إلى أوضاع محافظة عكار وأهمية تنميتها على مختلف الأصعدة وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".
 
وأطلع عطية فارس على "الأجواء الانتخابية في عكار".
 
من جهته، أكد فارس "أهمية العمل على مساعدة لبنان من خلال عمله في المحافل والمنتديات الدولية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2022-03-30
13:51 | 2022-03-30
13:49 | 2022-03-30
13:43 | 2022-03-30
13:24 | 2022-03-30
13:22 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website