لقاء بين المرشح سجيع عطية ونجاد فارس بحث في أهمية تنمية عكار

التقى المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار سجيع عطية، نجاد عصام فارس. وخلال اللقاء، جرى "عرض الأوضاع السائدة في البلاد وما يعانيه اللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة، إضافة إلى أوضاع محافظة عكار وأهمية تنميتها على مختلف الأصعدة وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".وأطلع عطية فارس على "الأجواء الانتخابية في عكار".من جهته، أكد فارس "أهمية العمل على مساعدة لبنان من خلال عمله في المحافل والمنتديات الدولية".