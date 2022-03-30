الدفاع المدني يستمر بالبحث عن طفل سقط في قناة مجرى مياه في نهر ابراهيم

تقوم وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإشراف رئيس الوحدة سمير يزبك وحتى الساعة، بالبحث عن الطفل السوري ماهر يحيي خطاب ( 3 سنوات)، الذي سقط بعد ظهر اليوم، في قناة مجرى مياه، وجرفته بعيدا، بينما كان يلعب قرب منزل في منطقة نهر إبراهيم – حالات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".