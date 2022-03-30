لبنان

الدفاع المدني يستمر بالبحث عن طفل سقط في قناة مجرى مياه في نهر ابراهيم

Lebanon 24
30-03-2022 | 11:38
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تقوم وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإشراف رئيس الوحدة سمير يزبك وحتى الساعة، بالبحث عن الطفل السوري ماهر يحيي خطاب ( 3 سنوات)، الذي سقط بعد ظهر اليوم، في قناة مجرى مياه، وجرفته بعيدا، بينما كان يلعب قرب منزل في منطقة نهر إبراهيم – حالات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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